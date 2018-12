"Triste et écœuré": le véhicule médical d’aide aux démunis de David a été incendié à Ghlin

Le véhicule médicalisé d’intervention et de dépistage du docteur David Bouillon a été la cible d’un incendie volontaire ce vendredi soir à Ghlin. Le médecin est dégoûté.

L’engin baptisé Lagardère a pris feu ce vendredi vers 21 heures. D’après la Province qui relate les faits, un projectile aurait été jeté à l’intérieur du véhicule à travers une fenêtre. Les pompiers de Mons sont intervenus pour éteindre le feu mais les dégâts sont importants.



Le véhicule est inutilisable. Il faisait la fierté du docteur et de sa compagne, une infirmière qui l’accompagnait nuit et jour. David Bouillon s’était donné pour mission de venir en aide aux plus démunis. Avec son cabinet mobile, il allait à la rencontre des personnes qui avaient besoin de soins mais ne pouvaient se déplacer dans un rayon de 30 km autour de Mons.



Le médecin est désormais privé d’outil de travail. Il est très affecté, comme il l’a confié à nos confrères de la Province: "Je me réveille triste, sous le choc, écœuré, dégoûté, qu’on puisse vouloir arrêter et détruire un projet destiné à sauver des vies". Il a également affirmé avoir déjà été menacé de mort.