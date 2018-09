"Un forcené veut faire sauter sa maison à Lessines": les forces spéciales déployées, le quartier bouclé

"Un forcené veut faire sauter sa maison à Lessines. Quartier Saint-Roch. Police et forces spéciales sur place", signale une riveraine ce dimanche matin via notre bouton orange Alertez-nous. "Gros déploiement de police à Lessines pour une personne enfermée chez elle et menace d'explosion de la maison", assure un autre alerteur.

Le bourgmestre de Lessines nous confirme qu'une "opération des services spéciaux est en cours depuis environ 10h" dans sa commune. "Une personne est retranchée chez elle. J'ignore si des négociations sont en cours, je n'ai pas plus d'informations pour le moment", précise Pascal de Handschutter. On ignore donc si l'homme est armé ou menaçant.

D'après le bourgmestre, les mesures minimales de sécurité ont été prises. Le quartier est donc bouclé. "On se croirait dans un film policier", confie un témoin qui affirme que les faits ont lieu rue des Patriotes.