"Voir les enfants qui s'en donnent à coeur joie, c'est quelque chose": cette école de Mons célèbre le carnaval

Avec un peu d’avance, de nombreux enfants ont célébré le carnaval. Il fallait venir déguisé ce vendredi à l’école de Cuesmes, à Mons. Nos journalistes Aurélie Henneton et Samuel Lerate étaient sur place pour le RTLINFO 13h.

Le carnaval, c’est un moment de liberté intense pour les enfants. Ceux de l’école de Cuesmes étaient ravis de faire les petits fous… et de taquiner leurs institutrices. "C’est la fête, ils sont contents, confie Sigrid Colin, institutrice en classe d’accueil, au micro d’Aurélie Henneton et Samuel Lerate. Ils se défoulent sur les "madame", ils peuvent lancer leurs confettis… C’est magnifique."

"J’aime bien lancer des confettis", "j’aime glisser, lancer des confettis et faire le carnaval", "on a fait des masques et des clowns", confient les enfants, heureux de pouvoir chanter et danser dans leur école.





Une tradition



Pour les maternelles, cette journée marque souvent un premier intérêt pour le carnaval, bien vivant dans la région. "On a la cavalcade, le carnaval de La Louvière dans le cœur, assure Mireille Precel, assistante maternelle. Voir les enfants qui s’en donnent à cœur joie, c’est quelque chose pour nous."

Mais la fête, ça fatigue. Heureusement, les enfants ont une semaine de congé pour se reposer.