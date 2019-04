"Vous vous parfumez au cannabis ? Parce que pour sentir, ça sent !": la police interpelle une voiture qui dégage une odeur suspecte

Ce soir, ne manquez pas le magazine "Enquêtes". L'émission vous embarque aux côtés d'une patrouille de police spécialisée dans la sécurité routière.

Ce soir, dans le magazine Enquêtes, l'équipe patrouillera en compagnie des deux inspecteurs de la police boraine. Une voiture a particulièrement attiré l'attention des policiers. La fenêtre du véhicule est à peine ouverte que les policiers découvrent une odeur suspecte. "Vous consommez du cannabis?", demande l'agent Bertrand Caroy à la conductrice et ses passagers. "Vous vous parfumez au THC? C'est un nouveau parfum ?!" ajoute le policier.

Tous les occupants du véhicules sont unanimes: ils ne consomment pas de cannabis. "Vous fréquentez des gens qui consomment peut-être? Parce que pour sentir, ça sent !", s'exclame le policier. Malgré l'insistance de ce dernier, les passagers ne lâchent rien. Tous assurent ne pas consommer de cannabis.

"Monsieur, je vous dis que ça sent le cannabis. On ouvre le carreau du véhicule, une odeur vient de l'habitacle. On sait si ça sent la rose ou le cannabis", lance Bertrand Caroy. Avant d'ajouter: "Si vous vous parfumez au cannabis, c'est bien malheureux !"