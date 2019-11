10 migrants découverts dans un camion près de Tournai: "Ils semblaient fatigués, malades pour certains", confie le chauffeur

Selon nos informations, 10 migrants ont été découverts dans un camion à Marquain, près de Tournai. Ils proviennent d'Erythrée, nous indique la police de Tournai. Le camion venait d'Allemagne mais les migrants sont montés à bord en Belgique.

Nos journalistes ont rencontré Cédric, le chauffeur du camion. Il raconte avoir découvert que des migrants se trouvaient dans son camion. Il a appelé la police. "Quand je suis arrivé chez le client, j'ai entendu taper. Je me suis dit que c'était dans l'usine en face. Quand j'ai voulu ouvrir les portes du semi, quelqu'un a donné un coup de pied donc j'ai vite refermé, j'ai demandé qu'on appelle la police. Elle est arrivée et il y avait 10 migrants dans le camion", indique-t-il. Avant d'ajouter: "Ils semblaient fatigués, malades pour certains. Aux yeux, on voit qu'ils sont malades. C'est dur quand même".

Selon lui, les migrants ont pu monter dans le véhicule lorsque son camion était stationné sur le parking durant la nuit. "Quand on fait nos coupures de nuit sur les parkings, quelqu'un a pu les déposer, les faire monter, il referme les portes, merci et au revoir", précise Cédric.