1500 navetteurs ne pourront plus se garer à Enghien pour prendre leur train: "Le centre-ville était paralysé"

À Enghien, un nouveau plan de stationnement est entré en vigueur ce lundi. L'idée est d'étendre la zone bleue à l'ensemble du centre-ville et au quartier de la gare. Le parking reste gratuit mais limité à une durée de 2 ou 4 heures. Les habitants et les personnes travaillant dans la commune pourront acquérir une carte de stationnement pour se garer sans limite de temps. Par contre, les personnes extérieures qui veulent y stationner pour y prendre le train devront trouver une autre solution.

La SNCB ne prévoit pas suffisamment de places de parking

Près de 3000 navetteurs prennent chaque jour le train à Enghien, essentiellement pour se rendre dans la capitale. Or le parking de la SNCB, qui est en train d'être agrandi, ne comptera à terme que quelque 420 places.

"Comme la SNCB ne prévoit pas suffisamment de places de parking, c'est finalement tout le centre-ville qui sert de parking de la gare et se retrouve paralysé. Le nombre de navetteurs augmente de mois en mois", expose Olivier Saint-Amand, bourgmestre d'Enghien.





"Protéger le centre d'Enghien"

Le conseil communal a donc décidé à l'unanimité de modifier son plan de stationnement. La moitié des navetteurs, soit environ 1500, n'habite pas Enghien. Celle-ci ne pourra plus stationner dans la ville durant toute la journée. "On le reconnait, le plan est assez dur par rapport aux habitants des autres commune. Mais malheureusement, c'était la seule solution qu'on pouvait raisonnablement prendre pour protéger le centre d'Enghien et permettre que le commerce continue à se développer", justifie le maïeur.

Une personne a réagi via notre bouton orange Alertez-nous. Elle estime, au contraire, que les navetteurs habitant les autres communes font aussi vivre les commerces et écoles d'Enghien. "Beaucoup d'entre-eux se sentent injustement mis en difficulté, alors que ces mêmes personnes participent AUSSI à l'essor commercial de la ville d'Enghien et y scolarisent leurs enfants qui y ont généralement aussi leurs activités de loisirs (ces personnes soutiennent donc directement l'emploi local ...)", argumente cette personne.

Des réflexions sont en cours afin d'aménager d'autres parkings.

En attendant, les personnes extérieures à la commune qui prennent le train depuis Enghien ont peu de solution si ce n'est le covoiturage, le vélo ou encore espérer qu'un bus puisse faire la liaison entre la gare et leur domicile.

> Plus de détails sur le plan de stationnement