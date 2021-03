La campagne de vaccination grand public démarre ce lundi en Wallonie. Plus de 100.000 invitations ont été envoyées à des personnes de plus de 65 ans. 30 nouveaux centres de vaccination vont ouvrir leurs portes. Nos journalistes se sont rendus dans celui de Mouscron.

Sur place, notre équipe a pu constater que rien ne doit être laissé au hasard. 30.000 Mouscronnois sont invités à venir se faire vacciner. L'afflux de personnes nécessite une liaison informatique qui fonctionne correctement pour pouvoir encoder au fur et à mesure les vaccinations effectuées. Jusqu'à présent, tout marche comme prévu.

Des détails pratiques doivent aussi être prévus. Un simple exemple: les flacons de gel hydroalcoolique ont été remplacés car ils étaient jugés trop petits et pas assez fonctionnels.

Un accueil adapté au public plus âgé

Initialement, Mouscron ne devait pas disposer d'un centre de vaccination. "Nous nous sommes battus pour qu'il soit là. Je crois que nos Mouscronnois le méritent bien ainsi que nous citoyens voisins", s'est exprimé Brigitte Aubert, bourgmestre de Mouscron.

Les citoyens qui viendront en premier font partie des tranches d'âge les plus âgées. Cela a nécessité des adaptations. "Les premières personnes invitées sont les personnes plus âgées de 75 ans. Nous avons prévu à l'entrée des chaises roulantes. Nous avons prévu à la sortie des navettes. Et nous accompagnerons toutes ces personnes selon leurs besoins. Parce que je pense que je crois que les personnes plus âgées qui doivent rester debout, ce n'est pas très facile pour elles", a indiqué la bourgmestre.

L'ouverture des portes est prévue ce lundi à 8H.