300 grenades découvertes à Givry: les démineurs ont agi rapidement

Des ouvriers qui travaillaient sur un chantier à hauteur du magasin Intermarché de la chaussée de Beaumont à Givry (Quévy) ont fait une découverte inquiétante ce matin. Ils ont trouvé une caisse contenant des grenades, relatent nos confrères de Sud Presse. Les travailleurs ont appelé la police de Mons-Quévy vers 7h45 qui a installé un périmètre de sécurité. L'Intermarché ainsi que le magasin Okay voisin ont été évacués. En tout, ce sont entre 200 et 300 grenades datant de la 2ème guerre mondiale qui ont été trouvées. Les démineurs de l'armée sont arrivés sur place et ont emporté la caisse. Le périmètre a été levé vers midi et les magasins ont pu rouvrir leurs portes.