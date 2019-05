4 jeunes roulaient à vive allure dans une voiture volée: valse de collisions dans une rue de Charleroi

Un enchaînement de collisions s'est produit cette nuit vers 3h30 dans le nord de Charleroi. À l'origine, une vitesse excessive et quatre jeunes dans une voiture rouge volée. À la sortie d'un virage, celle-ci est partie tout droit. La chaîne de chocs a démarré. Notre correspondant Fabian Vanhove nous l'a décrite. Une première voiture en stationnement a été percutée et en a percuté deux autres. Sur ces entrefaites, l'automobile responsable et ses quatre occupants ont cogné une façade avant d'achever leur course dans une quatrième voiture, une Golf. Leur véhicule fou enfin immobilisé, trois jeunes s'en sont extraits pour s'encourir, laissant le quatrième, sonné, dans l'habitacle. La police l'a cueilli avant d'intercepter un des trois fuyards. Les deux autres restaient dans la nature. La rue a été fermée, le temps pour les pompiers de procéder au nettoyage. La Golf heurtée, en défaut d'assurance, a été emmenée.