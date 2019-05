7 voitures incendiées cette nuit à Montigny-le-Tilleul: "L'intention de provoquer de gros dégâts"

Plusieurs voitures ont été incendiées à Montigny-le-Tilleul dans la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs personnes nous l'ont signalé durant la nuit, via le bouton orange Alertez-nous. "Voitures incendiées aux alentours de 4h du matin. 4 ou 5 d'après les témoins présents, dont 3 chez des personnes de la Vallée des Pommiers, et 3 autres apparemment à la rue du Try", nous a écrit Maxime, très complet dans sa description.

D'après Julien, qui a joint des photos, cet acte criminel a lieu "3 mois après que 3 véhicules ont déjà été incendiés au même endroit". Des faits qui commencent à inquiéter les habitants. "À Montigny-le-Tilleul, on n'était pas trop habitués à ce genre d'histoire", confie Dominique Chanteux, l'une des victimes. "Maintenant ils attaquent n'importe où", dit-il.

Un témoin anonyme évoque"6 véhicules incendiés et 3 bâtiments touchés" et relève "l'intention de provoquer de gros dégâts".





"On fait tout pour avoir un petit quelque chose… et puis ça part"



"Je suis descendu et j'ai vu la voiture en feu, raconte Benedetto Macaluso. On pouvait y rester. Si on avait appelé trop tard, on serait peut-être mort".



Isa habite une dizaine de mètres plus loin. Sa voiture a aussi été incendiée. "On est impuissant. On n'ose pas bouger parce que contre le feu… qu'est-ce que vous voulez faire ?", témoigne-t-elle. "On se dit… une vie de travail. On fait tout pour avoir un petit quelque chose… et puis ça part", confie-t-elle.

De leur côté, les pompiers de la zone nous ont confirmé 7 feux de voiture dans les deux rues adjacentes évoquées par Maxime. Ils précisent que la façade d'une des maisons touchées "a chauffé". Les pompiers ont travaillé plusieurs heures.



La piste criminelle est privilégiée. "D'après nos premières constatations, et sur le premier véhicule en feu, qui a été partiellement maîtrisé par le propriétaire. On peut plus que supposer qu'il y a eu un accélérant", raconte Roger Orban, capitaine des pompiers de la zone de secours Hainaut-est.









Photos D.R.