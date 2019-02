5 fois moins de radars en Wallonie qu'en Flandre: Mons déploie les grands moyens

La Wallonie compte 5 fois moins de radars routiers que la Flandre. La ville de Mons veut donner l'exemple, et annonce ce lundi qu'elle va consacrer 1.400.000 € à l'achat de nouveaux radars.

10 radars pour 30 boîtiers, c'est l'investissement pour contrôler et sanctionner. L'an dernier, cette zone de police a dressé 25.000 procès-verbaux, alors qu'il n'y avait qu'un seul radar.

"La Wallonie est en retard par rapport à ce qui se passe en Flandre. Ils ont énormément investi, note Marc Garin, chef de corps à la zone de police Mons-Quévy, mais aussi avec des problèmes de circulation beaucoup plus nombreux que les nôtres. Pour l'instant, la Région wallonne et les autorités communales sont vraiment en train de rattraper leur retard."

En Flandre, il y a 1450 radars, contre 280 en Wallonie. En termes d'infraction, cela donne 2,4 millions en Flandre, 800.000 en Wallonie, avec une différence aussi dans les suites données.

"En Flandre, certains parquets sont très sévères, note Benoit Godart, le porte-parole de Vias, et le moindre kilomètre/heure dépassé vous fait recevoir automatiquement votre PV, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Wallonie où certains parquets sont parfois dépassés par les événements et ne poursuivent qu'au-delà de 10-20 km/h au-dessus de la limitation."





Autre idée : "installer des chicanes"

Les aménagements sont un moyen de faire ralentir, mais nombre de communes font machins arrière pour éviter les ennuis.

"Dans les chaussées qui le permettent, on va continuer à installer des chicanes, mais là où on installait auparavant des casse-vitesses, ce n'est plus possible aujourd'hui puisque la justice a enjoint les communes de cesser l'installation des casses-vitesses à cause des nuisances que ça génère, notamment en termes de fissures chez les riverains", indique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons.

En Flandre, la peur du flash a fait baisser la vitesse, et particulièrement le radar tronçon : ils sont 60 au nord du pays, un seul en Wallonie