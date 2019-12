8 ans de prison pour avoir tué sa copine de 17 ans: le parquet va en appel, la famille de la victime "espère"

Nous vous parlions la semaine passée de l’indignation de la famille de Siham, une jeune fille de 17 ans tuée sous les coups de son compagnon, N. Touzani.

La justice n’avait pas retenu l’intention homicide (et donc le meurtre), qualifiant les faits de coups et blessures. L’homme avait été condamné à 8 ans de prison. Une peine largement insuffisante et insupportable pour les proches de la jeune femme.

Nous apprenons ce jour que le parquet de Liège a décidé d’aller en appel de la décision car la circonstance aggravante de la minorité de la victime n’a pas été prise en compte. L’information est confirmée par Abdelhadi Amrani, l’avocat des parties civiles.

RTL info a contacté la famille de Siham ce jeudi matin, elle n’arrive pas à y croire, comme l’indique la sœur de la victime: "Nous sommes sous le choc ! C’est une décision totalement inattendue... J’espère que le deuxième procès apportera une peine juste contre le meurtrier de ma sœur ! Car oui, il s’agit bien d’un meurtre, nous l’avons toujours clamé !"