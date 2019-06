94 logements sociaux rénovés à La Louvière pour améliorer leur performance énergétique: un défi lancé dans toute la Wallonie

Un chantier de 4 millions d'euros vient de s'achever à La Louvière, pour améliorer la performance énergétique de 94 logements sociaux. Le défi est lancé dans toute la Wallonie, et le chantier est énorme.

Deux immeubles presque comme neuf : isolation complète, nouveaux châssis, double vitrage. Il y en a 987 m2, 1000 m2 de toiture, 3300m2 de mur. A revoir complètement.



"La conception des années 70, même si elle était très intéressante d’un point de vue conception du logement... C’est vraiment des logements agréables. Mais on n’avait pas les mêmes contraintes énergétiques que maintenant donc c’était pas du tout conçu d’une façon à économiser l’énergie et à faire en sorte qu’elle ne s’échappe pas"

Anne Cantineau, gestionnaire du projet de rénovation.

Il a fallu traiter tous les ponts thermiques, repenser l’habitat. Dans les salles de bain, plus de baignoire mais des douches pour limiter l’utilisation de l’eau

"Tout dépendra de comment chacun se chauffe. Mais il y a un niveau d’inertie qui sera important. On estime que ces appartements feront au minimum 30% d’économie", indique Sergio Spoto, directeur gérant adjoint de centre’habitat (société de logement social). Un point capital pour les petits revenus.





"Il faut des moyens très, très importants que les sociétés de logement n’ont pas toujours"

En Wallonie, il y a 100.000 logements sociaux. 30.000 sont déjà rénovés. Plus de 1.300 sont en travaux. Plus de 7.300 le seront dans les 5 prochaines années.

"On ne doit pas se contenter simplement d'une installation de chauffage. Il faut avoir une approche intégrée de la thématique énergétique dans un logement. Ça veut dire l’isoler de différentes manières. Pour cela il faut des moyens très, très importants que malheureusement les sociétés de logement n’ont pas toujours", explique Jacques Gobert, président de l’union des villes et communes de Wallonie.



D’ici 2023, la Wallonie va investir 273 millions d’euros dans l’habitat public. Rénovation et création car 40.000 ménages sont en attente d’un logement social.