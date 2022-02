À Beloeil, la plus vieille malterie de Belgique ouvre ses portes exceptionnellement : "On est premier mondial dans notre secteur"

La Malterie de Beloeil est l’un des fleurons de l’industrie agro-alimentaire du Hainaut et de Belgique. Elle n’ouvre ses portes qu’exceptionnellement. Créée en 1868, c’est l’une des plus anciennes malteries du monde.

"On est ciblé sur les malts spéciaux pour micro brasseries et petites brasseries même si on fournit aussi les grands groupes. Dans notre secteur, on est premier mondial", explique Jean-Louis Dourcy - Directeur général de la malterie du château.

Située près du port d’Anvers, la Malterie du Château peut facilement exporter ses 70 variétés de malts dans 124 pays.