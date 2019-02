A Beloeil, des habitants vont voir leur facture d'eau augmenter: "On a bénéficié d'un avantage concurrentiel pendant des décennies, c'est terminé'"

Les habitants de la région de Beloeil, en province de Hainaut, vont devoir payer leur eau de distribution plus chère suite à un changement de gestionnaire du réseau. L'intercommunale a transféré la gestion de la distribution à la société Wallonne des eaux. En moyenne, cela coûtera 100 euros en plus par an et par famille.

1.000 euros par jour en moyenne pour que l'eau arrive dans les robinets à Beloeil. Cette somme astronomique s'explique notamment par la vétusté des infrastructures. Mais dans une semaine, cette problématique ne se posera plus puisque la gestion change de mains. L'intercommunale transfère cette compétence à la Société Wallonne des Eaux.

"Il y avait une vraie dualité. 8 Village était servis par la SWDE, et 2 villages, Beloeil et Stambruges par la régie communale. Ça entraînait toute une série de distorsions, notamment au niveau des prix. Beloeil et Stambruges payaient leur eau moins chère. C'est un avantage qui disparaît mais on aura au moins une grosse boîte pour gérer la logistique", constate Pierre-Marie Sprokeels, conseiller communal à Beloeil.





"Pas de droits acquis"



La commune remet les compteurs à zéro pour ses habitants. Pourtant, certains verront leur facture augmenter. Il faudra compter près d’un euro supplémentaire par mètre cube. "Ces consommateurs seront tarifés comme tous ceux qui sont raccordés à la SWDE, au tarif de la SWDE. Il apparaît que c'est un tarif qui est un peu plus élevé que celui qui était en vigueur mais c'est un tarif qui n'entraînera pas de risque d'augmentation parce qu'il y aurait des travaux à effectuer", argumente Benoît Moulin, porte-parole de la Société Wallonne des Eaux.

"On a bénéficié d'un avantage concurrentiel pendant des décennies. Il est terminé, c'est tout. Il n'y a pas de droits acquis", ajoute Pierre-Marie Sprokeels. Au total, une quarantaine d’entités conservent encore leur autonomie dans l’approvisionnement en eau en Belgique, essentiellement dans le sud du Luxembourg.