"Savoir que notre petit Brainois va là-bas, c'est prestigieux": le transfert d'Eden Hazard fait des heureux à Braine-le-Comte

Le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid est donc désormais officiel. C'est évidemment une très grande satisfaction dans le fief de la famille Hazard, à Braine-le-Comte.

Eden Hazard réalise son rêve en rejoignant le Real de Madrid. Né à La Louvière, le Belge a pourtant grandi à Braine-le-Comte, dans la province du Hainaut. "Le Real est une très grande équipe. Savoir que notre petit Brainois va là-bas, c'est prestigieux", témoigne un habitant de la commune au micro de notre journaliste Emmanuel Dupond.

"Simple et humble"

Eden Hazard a vécu à Braine-le-Comte jusqu'à son adolescence. Ses parents continuent de fréquenter les commerces de la commune. Alors, forcément ce matin, dans la boulangerie du centre-ville, on évoque aisément la simplicité de la famille et le travail acharné du footballeur. Un client du commerce lâche: "Beaucoup de travail, de conviction depuis toujours. Ça ne va pas changer Braine, mais nous sommes contents pour lui." Deux baguettes à la main, un riverain précise: "Il est très simple et sympathique." Une Brainoise ajoute: "On est très fier de lui. Il est vraiment bien et il est resté simple et humble."

Il a une vraie vie sociale

Pour le bourgmestre de Braine-le-Comte, Maxime Daye, Eden Hzard est vraiment "l'enfant du pays". Il développe: "Quand on dit qu'il est de Braine-le Comte, lui-même ne le renie pas. Dès qu'il a quelques minutes, lui-même vient ici. Il a une vraie vie sociale. Il a sa famille, ses amis." La famille Hazard a d'ailleurs racheté le club de foot de la commune sur lequel leur fils aîné a fait ses premiers pas. Le stade sera entièrement rénové. Un musée sera consacré à celui qui est incontestablement devenu la star du pays.