A Chimay, un accident fait un mort: le parquet attendu sur place, la N589 fermée à la circulation

Un accident mortel est survenu à Rièzes (Chimay) mercredi. Une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule qui a finit sa course sur le toit. La victime, âgée de 77 ans, a été tuée sur le coup. La route a été fermée dans les deux sens par la police locale.

L'accident est survenu vers midi dans la rue des Sapinières entre Cul-des-Sarts (Couvin) et Rièzes, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Pour une raison indéterminée, une automobiliste a dévié de sa trajectoire pour verser dans le fossé. Sa voiture a alors heurté le remblai et a fini sa course sur le toit.

A l'arrivée des secours, il n'y avait plus rien à faire pour sauver la victime, tuée sur le coup. Elle était âgée de 77 ans et originaire de la région.

Descendue sur place, la police locale de la zone Botha (Botte du Hainaut) a fermé la route dans les deux sens et a averti le parquet de Charleroi.