À Fleurus, on veut en finir avec les FILES INTERMINABLES lors du contrôle technique (vidéo)

Des files d'attente qui paraissent interminables dans le seul but de faire vérifier son véhicule... Si vous êtes automobiliste, vous connaissez certainement la galère du contrôle technique.

Pour éviter cela, un nouveau concept sera testé à Fleurus en décembre. D'ici la fin de l'année, il sera possible de laisser son véhicule en début de journée au centre de contrôle technique de Fleurus et le récupérer en fin de journée. Objectif : en finir avec les files interminables et réduire ainsi le temps d'attente.

"Vers la mi-décembre, on voudrait démarrer ce projet pilote. Cela consisterait à faire un dépôt de véhicules. Les clients pourront dès le matin nous déposer leur véhicule et nous donner leurs clés. En cours de journée, notre personnel prendra en charge le véhicule de A à Z. En fin de journée, le client pourrait venir récupérer son véhicule sur le parking et récupérer ses documents. On lui expliquera ensuite les éventuelles anomalies sur sa voitures", explique Laurent Delvaux, directeur technique d'AIBV.





Un projet pilote de 3 mois



Cette expérience pilote n'est pas possible partout car il faut de la place dans les infrastructures. C'est le cas à Fleurus où l'on a 4 lignes distinctes: deux pour les voitures, une exclusivement réservée aux rendez-vous et une pour les utilitaires dont les camions. Se trouve également un parking où l'on compte une trentaine de places.

Le projet pilote va durer trois mois. S'il est concluant, le service sera étendu à d'autres sites tels que Montigny-sur-Sambre et Mariembourg.