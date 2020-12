À Forge-Philippe, des habitants organisent une tournée du Père Noël dans leur village: "Ça met du baume au cœur" (photos)

Dans le petit village de Forge-Philippe, quatre personnes ont organisé une tournée du Père Noël ce dimanche. De quoi mettre du baume au cœur aux habitants.

"Ce dimanche, un petit groupe de personnes ont, tout en respectant les mesures COVID, organisé une tournée du Père Noël dans le petit village de Forge-Philippe (Momignies)", nous a écrit James via le bouton orange Alertez-nous. En effet, un tracteur et une remorque décorés pour l'occasion ont, nous explique-t-il, sillonné les routes de ce village de 200 habitants et distribué des bonbons aux enfants.

Contacté par nos soins, le bourgmestre de Momignies, Eddy Bayard, nous a confié qu'il s'agissait de l'initiative d'un groupe de 4 personnes, qui ont demandé l'autorisation du collège communal. "On leur a demandé de faire une demande officielle, et de prouver qu'ils respecteraient bien les mesures. À savoir 4 personnes maximum, sans contact avec les autres, en portant le masque, en gardant les distances." Le collège communal a donc donné son accord pour cette tournée du Père Noël et la police a été prévenue, explique le bourgmestre.

"C'est toujours une bonne initiative à partir du moment où les gens respectent les règles", confie Eddy Bayard. Le tracteur a donc défilé dans le village, diffusant de la musique de Noël. "Je pense que les gens ont apprécié, on a eu de bons échos. Il faut garder le moral durant cette période difficile, être positif plutôt que négatif. Ça met du baume au cœur."



© Alertez-nous

