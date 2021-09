À Frameries, le "PASS", parc d'aventures scientifiques change de nom: il devient "Sparkoh!"

Le Parc d'aventures scientifiques et de société de Frameries, dans le Hainaut, a annoncé samedi matin son nouveau nom et sa nouvelle identité. On parlera désormais de "Sparkoh!".



Avec son nouveau nom et sa nouvelle identité, l'ex-"PASS" entame un nouveau chapitre de son histoire qui a commencé en 2000 sur le site de l'ancien site minier du "Crachet Picquery" à Frameries.

Les responsables du Sparkoh! entendent garder les mêmes objectifs de "ré-enchanter les sciences et les technologies, les rendre amusantes, passionnantes et accessibles, de créer des vocations STEM, mais aussi et surtout, provoquer des émotions auprès des écoles et du grand public".

Une enquête de notoriété a été menée par l'institution framerisoise en 2019. "Au fil du temps, le terme 'pass', trop fréquemment utilisé, perd de son sens", ont souligné les instances du parc, indiquant que l'enquête avait conclu qu'un changement de nom est évident. Le nouveau nom Sparkoh! fait référence à "spark" (étincelle, en anglais).

12.000 m2 d'exposition intérieur

"C'est aussi la contraction de 'science' et 'park', confortant le positionnement du projet, qui n'est ni un parc d'attraction ni tout à fait un musée, mais bien un 'science center' avec une approche ludo-pédagogique via un apprentissage par la découverte, l'expérience et le jeu", explique la direction de l'ex-PASS.

Le "Oh" fait, lui, référence à l'étonnement, à l'émerveillement. Le site s'étend sur 12.000 m2 d'exposition intérieur et 6.000 m2 d'activité et d'exposition extérieur.

Pour marquer son évolution, Sparkoh! organise une fête ces 24, 25 et 26 septembre afin de permettre aux visiteurs de découvrir les nouveaux aménagements d'accueil, une nouvelle boutique et une expérience en réalité augmentée inédite en Belgique.