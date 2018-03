A Gosselies, un jeune élève découvre 600 euros dans un sac égaré: il permet à Jessica, victime d'un car-jacking, de retrouver ses biens volés

Dans le sac, se trouvaient également des documents d'identité. L'enseignante d'Adam a alors contacté la propriétaire sur Facebook.

Vendredi 23 mars, des élèves de 5e primaire de l'institut St Joseph de Gosselies participent au nettoyage de printemps. Un événement qui a pour but de sensibiliser les citoyens à la propreté publique.

Mais durant cette opération, un enfant fait une trouvaille assez inhabituelle. Adam découvre un sac sur le bord de la route. A l'intérieur, se trouve une enveloppe de billets. Le montant total s'élève à 600 euros.





"Je vois que l'honnêteté est là !"

Adam remet alors instantanément sa trouvaille à son institutrice qui n'en revient pas. "Il n'a pas eu le réflexe ou l'idée de prendre un billet discrètement. Ça me rend fière car je vois que l'honnêteté est là !", s'exclame-t-elle au micro de Céline Praile pour Bel RTL.

Dans le sac, se trouvent également des documents d'identité. L'enseignante contacte alors la propriétaire sur Facebook. C'est Jessica, 35 ans. Le 31 janvier dernier, elle est victime d'un car-jacking. Son sac était resté dans la voiture. Dès la réception du message, la jeune femme peine à y croire.





Une rencontre organisée

"Je ne m'y attendais pas du tout. Plus les jours passaient, plus je me dis que je ne retrouverai plus rien. Je suis très contente. C'est gentil à cette dame de m'avoir contactée et d'avoir laissé le sac intact. A l'heure actuelle, l'honnêteté des gens devient très rare", raconte-t-elle.

Ce lundi, Jessica a prévu de se rendre dans la classe du petit Adam pour récupérer son sac et remercier les élèves de cette belle action.