A Ham-sur-Heure, des paniers de produits bio et durables sont distribués par le CPAS: "Financièrement, c'est le top"

Les produits bio et durables sont souvent plébiscités par les catégories sociales les plus aisées. Le CPAS de Ham-sur-Heure essaye d'inverser cette tendance en proposant des paniers à prix réduit pour les allocataires sociaux.

Le CPAS distribue les colis en provenance d'une ferme locale (fruits, légumes, fromage, etc). Elle les livre directement chez les allocataires. "Il faut préserver sa santé avant tout", se rend compte Annick, une des bénéficiaires. "Je me suis donc tourné vers ces produits bio et financièrement, c'est le top", se réjouit-elle.

Les aides du CPAS dans ce projet varient au cas par cas. "Quand on doit tenir un budget avec moins de 1.000 euros par mois, ce n'est pas toujours simple", explique le directeur du CPAS, Frédéric Piraux. "C'est souvent un obstacle pour une alimentation saine, car ce n'est pas une priorité pour la population précarisée".