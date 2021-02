À Mons, la musique classique s'invite dans les classes de maternelle: "Je n'avais jamais entendu ça"

Impossible en ce moment pour les musiciens de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie de donner des concerts dans des salles. Alors, ils ont décidé de se rendre jusqu'au 11 février dans des classes de 5 écoles communales de la Ville de Mons.

La 4ème édition de la semaine "ORCW for kids" devait au départ se tenir du 1er au 6 février, mais en raison de la prolongation du code rouge dans les écoles de l’enseignement de la Fédération Wallonie Bruxelles , il a fallu revoir la formule.

Au départ, les concerts, devaient être organisés dans la salle Arsonic à Mons et réunir en 5 jours près de 130 classes et 3.000 élèves des écoles de Mons.

Dans un contexte sanitaire difficile, impossible d'organiser ces concerts et séances de sensibilisation à la musique classique dans une salle : des musiciens ont donc décidé d'aller directement en classe.

L'objectif est de permettre aux plus jeunes de découvrir les instruments et la musique classique qui est partout autour d'eux : dans les pubs, le cinéma et les dessins animés par exemple.

"Ca m'impressionnait", lance un petit garçon. "J'aimais bien cette chanson et je n'avais jamais entendu ça", ajoute une petite fille.

Un quatuor de l’ORCW accompagné du clown se produit dans les réfectoires et salles de gymnastique des écoles participantes : seules les classes de maternelles sont concernées.

