A Mons, Philippe découvre, par hasard, que sa rue a subitement changé de nom: que s'est-il passé? (vidéo)

Depuis 12 ans, il habite "Allée des Roseaux". Il y a quelques jours, son voisin lui fait remarquer que leur nom de rue a changé pour devenir "Rue des roseaux". Problème: le Montois n'est au courant de rien. Via notre bouton orange Alertez-nous, il s'est interrogé. Nous avons prolongé son questionnement jusqu'à la commune.

"Il semblerait que la ville de Mons ait changé la dénomination de mon adresse sans que personne ne soit averti", s'étonnait Philippe via notre bouton orange Alertez-nous. Il y a quelques jours, son voisin lui apprenait que le nom de leur rue avait changé. Depuis plusieurs années, Philippe habitait allée des Roseaux à Mons. Mais désormais, un nouveau panneau trône dans sa rue et affiche "rue des Roseaux". Comment cela est-ce possible? Pourquoi Philippe n’est au courant de rien?

Le Montois se tourne du côté des administrations. Il se demande l'impact de ce soudain changement d'adresse sur son bail locatif ainsi que sur ses contrats d'assurance. "J’ai appelé le service population, on me dit que l’on est pas au courant. On me balade de service en service mais personne ne m’apporte de réponse. On finit par me dire 'On vous rappelle demain !' ", nous raconte l’habitant. Le lendemain, l’explication tombe. Une chose est sûre, il ne s'attend pas à une telle justification. "On m’a finalement dit qu’il y avait eu une erreur lors de la commande de la plaque de la rue. Donc finalement, le nom de ma rue n’a pas changé !", s’exclame Philippe.

Du côté de la ville de Mons, on nous confirme une erreur humaine. "Après vérification auprès de nos services, il semble en effet que ce soit une erreur. L’allée des roseaux porte toujours le même nom. La plaque erronée sera retirée et remplacée", nous explique Shahiness Benabdelouahed, porte-parole.





Une consultation préalable



Et en effet, quelques jours plus tard, Philippe constate que l’ancienne plaque a été remise à sa plaque. Plus aucune trace d’une éventuelle rue des Roseaux. Cette anecdote est l'occasion de se demander comment se passe un réel changement d’adresse? Les riverains en sont-il notifiés au préalable? "Bien sûr", nous répond la porte-parole de la Ville. "Pour ce qui est de la procédure d’un changement de nom de voirie, il y a une consultation préalable des personnes physiques obligatoires au cours de laquelle les citoyens concernés peuvent émettre leur avis", nous explique-t-on.

Le nom choisi est alors soumis à l’avis de la Commission royale de toponymie à Bruxelles qui se prononce sur l’opportunité de ce nom. Plusieurs critères sont à prendre en compte. La préférence est donnée aux noms appartenant à la tradition. "Le dossier est alors présenté au Conseil communal qui statue sur la proposition. Enfin, dès le nom choisi, les différents services, administrations et riverains concernés en sont avertis", nous éclaire Shahiness Benabdelouahed.

A Mons, un seul changement de nom a été effectué jusqu’à présent. Le chemin de l’inquiétude est devenu l’Avenue Mercouri, suite au statut de Mons en tant que capitale européenne de la culture en 2015. Cela n’a eu aucune répercussion importante étant donné qu’aucun ménage n’habitait dans cette rue.