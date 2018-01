À Montignies-sur-Sambre, l'école primaire renvoie ses élèves: il fait seulement 6 degrés dans les classes

L'établissement a dû fermer ses portes à cause d'une panne dans la distribution d'eau du chauffage.

Six degrés. C'est environ la température qu'il fait dans les classes de l'école communale des Cités à Montignies-sur-Sambre. En cause, une fuite dans la distribution d'eau du chauffage rendant impossible l'utilisation de la chaudière. Résultat, le mercure ne grimpe pas et les classes sont gelées.

Plusieurs parents nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous prévenir de la situation. "L'école de Montignies-sur-Sambre est sans chauffage. Elle est officiellement fermée", note l'un d'entre eux.

Chantal Walbrecq, directrice de l'établissement, nous a confirmé ce dysfonctionnement. Celui-ci impacte uniquement l'école primaire. L'école maternelle est, quant à elle, convenablement chauffée.





"On mettait de l'eau dans la chaudière"

Selon elle, la panne dure depuis "plusieurs semaines". Nous évoquions déjà le problème, le 19 décembre dernier, lorsque les enfants avaient dû regagner leurs foyers, faute de chauffage dans l'école. Il faisait alors seulement 12 degrés dans les classes.

Jusqu'à présent, les employés de l'établissement avaient trouvé une solution d'appoint. "On mettait nous-même de l'eau dans la chaudière", assure la directrice. Durant les vacances de Noël, des réparations auraient du être faites. Or, ce n'est pas le cas.

Depuis hier, la chaudière est complètement inutilisable. "Plus rien ne fonctionne", souligne Chantal Walbrecq. Ce lundi, les élèves de primaire ont malgré tout été accueillis. Or, les températures hivernales n'ont pas permis le bon déroulé des cours. Aujourd'hui, l'établissement a finalement fermé ses portes. "Ce n'est pas une situation viable pour les enfants, comme pour les enseignants", assure la responsable.





160 élèves scolarisés en classes primaires

Au total, l'établissement scolarise 160 enfants en classes primaires. Les enfants sont donc invités à rester chez eux. Pour les parents qui n'ont pas de solution de garderie, l'école maternelle propose de les accueillir.





À la recherche d'alternatives à la chaudière

Ce mardi, les couloirs de l'école étaient donc déserts. En son sein, seule la directrice qui se démène désormais pour trouver une issue afin de permettre une reprise rapide des cours. "Je suis dans l'attente d'une solution. Apparemment, cette semaine, on devrait pouvoir en trouver une", indique Chantal Walbrecq.

Selon elle, en attendant la réparation de la chaudière, des canons à chaleur pourraient être installés afin de lutter contre les températures glaciales actuelles. Pour l'heure, impossible de savoir précisément quand les enfants pourront regagner les bancs de l'école. Les cours non dispensés seront rattrapés dès que la situation le permettra.