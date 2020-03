A Montigny-le-Tilleul, "l'éveil des sens" ferme ses portes après 19 ans

C'est une institution qui s'apprête à vivre son dernier week-end : "L'éveil des sens", un restaurant gastronomique étoilé bien connu va fermer ses portes après un ultime service dimanche soir. Après 19 ans, Laury et Nadia Zioui tournent une page pour en ouvrir une autre.17/20 au Gault et Millau, 1 étoile au Michelin, sommelière de l'année en 2011 pour Nadia, etc.

La réputation de l'endroit n'était plus à démontrer. Ils ont eu besoin de respirer : des journées qui débutent à 8h et se terminent à 2h, des difficultés liées à la conjoncture actuelle justifient l'arrêt de l'institution. Beaucoup de messages sont parvenus, et aussi beaucoup de demandent de réservations de tables depuis l'annonce mardi.

La suite ? Beaucoup de propositions qui viennent de Belgique et d'ailleurs, mais le couple n'a pour l'instant pas décidé de la suite. Avec 2 enfants, la décision sera collégiale.