À Mouscron, un homme essaye de s'expliquer aux inspecteurs dans une affaire de conflit conjugal: "Pas de coup de poing, je le jure!"

L’émission "Au commissariat" suit des policiers dans leur quotidien. Dans cet extrait, nous assistons à une scène qui se déroule à Mouscron, dans laquelle des inspecteurs tentent d’élucider une affaire de conflit conjugal : "Pas de coup de poing, ça c’est certifié. Je le jure !, lance l’homme. Parce que j’aurais pu en mettre aujourd’hui avec tout ce qu’elle m’a fait voir".



"Ecoute, j’ai perdu ma fille. Elle s’est suicidée. Elle a le culot de me dire : ‘ta fille est crevée, c’est pas pour rien’. Je préfère recevoir une claque que d’entendre ça", confie l’homme. "Une gifle fait quelque fois moins mal que des paroles, estime-t-il. On pense souvent que la personne qui porte plainte, c’est la victime. Mais bon, c’est pas toujours".



L’homme rapporte des paroles très dures qu’aurait eues sa compagne à son intention : "‘T’as plus de dents, ta fille est crevée. Ta vilaine baraque de merde’". Et de poursuivre : "Pourquoi tu restes avec moi alors ? Déjà de un, j’ai tout fait pour mettre son adresse chez moi. Et de deux, je ne peux pas la mettre dehors parce que voilà, son adresse c’est chez moi".