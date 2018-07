A Roselies, un incendie RAVAGE un champ: deux hectares sont partis en fumée (vidéo)

Un incendie a ravagé deux hectares de terrain champêtre ce vendredi à Roselies (Aiseau-Presles), ont indiqué les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Deux habitations et une caravane ont été menacées par les flammes.



Le feu a pris pour une raison inconnue dans un champ de la rue des Français à Roselies, ce vendredi vers 16h00, précisent les pompiers. L'incendie a ravagé deux hectares de terrain et menaçait deux maisons et une caravane. Un agriculteur a toutefois creusé un sillon pour couper la progression des flammes avant l'arrivée des pompiers. Ces derniers sont parvenus à maîtriser le sinistre.