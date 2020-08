Charleroi: une collision entre un poids-lourd et une camionnette a provoqué des bouchons

Un accident s'est produit ce vendredi vers 15H sur l'autoroute A54 entre Jumet et Gosselies en direction de Nivelles. Un semi-remorque et une grosse camionnette se sont percutés à entre les bornes kilométriques 18 et 17. La bande d'arrêt d'urgence et la bande de droites ont été obstruées.

Notre correspondant local nous a indiqué qu'un des deux conducteurs a dû être désincarcéré par les pompiers. Blessé, il a ensuite été pris en charge par une équipe médicale.

Des bouchons se formés sur l'A54 vers Nivelles ainsi que dans Gosselies. Le trafic s'est normalisé vers 17h.

© Fabian Vanhove