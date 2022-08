Accident à Lessines: une dame âgée de 60 ans dans un état grave

Un grave accident de la route s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Lessines (Hainaut). La conductrice d'une voiture, qui a dû être désincarcérée, a été admise dans un état grave aux services des urgences de Tournai, a-t-on appris auprès des services de secours.

L'accident s'est déroulé dimanche, peu avant 01h00 du matin, le long de la rue Latérale, derrière la gare de Lessines. Pour une raison indéterminée, une conductrice qui se dirigeait vers la commune de Deux-Acren a perdu le contrôle de sa voiture. Après avoir percuté un véhicule en stationnement, elle a terminé sa course sur le flanc. Les services de secours de Wallonie picarde ont dépêché sur place une autopompe de désincarcération et un véhicule de commandement. Une ambulance du poste de Rebaix et un SMUR venu d'Ath sont également intervenus. Seule en cause, la conductrice était seule à bord de son véhicule. Elle a dû être désincarcérée. Âgée de 60 ans, la victime est domiciliée à Deux-Acren.