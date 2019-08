Accident à Marchienne-au-Pont: un véhicule percute un poteau, une femme et ses enfants à bord

Un accident s'est produit vers 21 heures sur la N581 (rue du port) à Marchienne-au-Pont, selon notre correspondant Fabian Vanhove. Une dame, qui circulait en voiture avec ses enfants, a perdu le contrôle de son véhicule et percuté violemment un poteau.



Trois ambulances et deux SMUR ont été dépêchés sur place. Les pompiers de Marcinelle sont arrivés en renfort afin de procéder à une désincarcération.



La mère et ses enfants ont été transportés en milieu hospitalier. On ne connaît pas précisément l'état de santé des victimes.