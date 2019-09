Accident à Thuin: un jeune automobiliste grièvement blessé après avoir été éjecté de son véhicule

Un accident de la route a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h30 à Thuin, en province de Hainaut.

Un automobiliste, qui circulait dans la drève des alliés, en direction de Lobbes, a perdu le contrôle de son véhicule dans une virage, pour une raison indéterminée. Le jeune conducteur a ensuite été éjecté de son véhicule après avoir fait plusieurs tonneaux et avoir terminé sa course contre un arbre, indiquent nos confrères de SudPresse. Ce dernier est grièvement blessé et a été emmené à l'hôpital de Lobbes.