Accident ce matin: un conseil, évitez la E19 entre Familleureux et Nivelles

Un accident s'est produit entre Mons et Bruxelles. Il vaut mieux éviter l'autoroute E19 entre Familleureux et Nivelles-Sud

car les automobiles n'avançaient presque pas plus sur ce tronçon vers 8h30 avec plus d'une heure perdue dans les files. Le dépannage des véhicules était en cours mais devait prendre encore un moment. Les files se propageaient sur les axes alentours comme sur la N27.