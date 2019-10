Accident d'un camion avec une cargaison inflammable sur la E19 près de Mons: la ville déclenche son plan d'urgence

Ce matin, vers 1h30, un camion-citerne a embouti des travaux à Maisières et a perdu un liquide inflammable sur la route, causant des embouteillages importants sur la E19. Un périmètre de sécurité a été instauré : certaines maisons avoisinantes doivent rester en confinement. La Ville de Mons met en place son plan d'urgence.

Vous étiez nombreux à nous signaler dès l'aube l'accident d'un camion-citerne vers 1h30 sur l'autoroute E19 à hauteur de Nimy près de Mons. Le camion a embouti des travaux à Maisières et a perdu un liquide inflammable, qui s'écoule encore. La chaussée est fermée dans les deux sens, entraînant d'importantes files. On comptait déjà une heure d'attente à 6 heures du matin.

La situation ne s'améliorera pas avant l'après-midi. "Nous allons devoir vider la citerne avant de remettre le camion sur ses roues. La société de transport a envoyé une citerne pour recueillir le produit. On commencera les opérations de transvasement d'ici une heure ou deux. Cette portion d'autoroute sera fermée dans les deux sens pour au minimum la matinée voire peut-être le début d'après-midi. Il faut prendre des précautions, on ne voudrait pas qu'une explosion se produise" a expliqué, peu avant 6h, le capitaine Scarnière de la zone de secours Hainaut centre à notre journaliste Emma Gouaille. Une mousse a été répandue par ses pompiers pour éviter les émanations toxiques.

La Ville de Mons déclenche son plan d'urgence

Un périmètre de sécurité a été installé et l'autoroute est fermée dans les deux sens au moins jusqu'en début d'après-midi. De gros embarras de circulation sont à prévoir mercredi. À 8h, nous avions déjà reçu de nombreux témoignages d'automobilistes paralysés dans les files depuis plusieurs heures.

La ville de Mons est passée en phase communale. Une cellule de crise s'est réunie au sein du collège de Mons. Dès 10h ce matin, la Ville a annoncé le déclenchement de son plan d'urgence.

Dans un périmètre très rapproché, il est conseillé aux gens de fermer portes et fenêtres. À Maisières, Christelle nous informe via le bouton orange, qu'elle a reçu une "Be-Alert" : "On nous demande de fermer portes et fenêtres suite à l'accident de camion contenant des produits chimiques inflammables avec risque d'explosion."

"Tout le monde doit faire demi-tour"

Il est conseillé d'éviter les lieux. Vers Paris, une déviation est mise en place via la sortie Mons-Est vers le R5a, vers Mons, indique la police fédérale de la route sur son site internet. Vers Bruxelles, les automobilistes sont invités à quitter l'autoroute via la sortie Nimy-Maisières vers la N552, en direction d'Obourg. La N6 est aussi fermée dans les deux sens entre les bornes kilométriques 50 et 51. L'itinéraire conseillé en venant de Bruxelles vers la France est d'emprunter la A8/E429.

Voici les déviations mises en place :

Vers 7h25, notre journaliste Vincent Chevalier qui se rendait sur place indiquait qu'il n'était pas possible d'aller plus loin que l'endroit indiqué sur la carte ci-dessous. "La route est fermée là où je suis, tout le monde doit faire demi-tour", rapportait-il.