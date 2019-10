Accident d'un camion avec une cargaison inflammable sur la E19 près de Mons: "Pas de risque de toxicité pour la population"

Les mesures effectuées à proximité du camion-citerne accidenté sur la E19 à Maisières ne révèlent pas de dépassement des seuils de toxicité, a indiqué mercredi Nicolas Martin, le bourgmestre de Mons. Le produit qui s'est échappé peut occasionner des "odeurs incommodantes" mais la situation ne présente aucun risque pour la santé des riverains, a-t-il ajouté. Les embarras de circulation devraient durer toute la journée.

L'accident s'est produit sur l'autoroute E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes à hauteur de Maisières mercredi, vers 1h30, lorsqu'un camion immatriculé en Italie s'est couché sur le flanc à l'entrée d'un chantier. Les deux occupants du véhicule ont été légèrement blessés. De la résine en solution "assimilable à de la colle", un produit hautement inflammable et toxique, s'est échappée du chargement. Les pompiers sont rapidement intervenus et ont immédiatement appliqué une mousse pour stopper l'évaporation du produit, a détaillé le bourgmestre.





"Aucun problème n'a été détecté"

Rejoints par la protection civile, les services de secours ont ensuite colmaté la fuite. "Les seuils critiques d'exposition n'ont pas été atteints", a assuré Nicolas Martin. "Les environnements immédiats ont été étudiés, notamment une école de Maisières située à proximité de l'accident, et aucun problème n'a été détecté."

A la suite de l'accident, un niveau de 20 ppm (part par million, quantité de produit dans l'atmosphère) avait été mesuré autour du camion, pour un seuil critique fixé à 25 ppm. Il est redescendu à 3 ppm en début d'après-midi.





D'importants embouteillages ont été créés

L'autoroute a été fermée dans les deux sens, occasionnant d'importants embarras de circulation. Des opérations sont en cours afin de relever le camion et de pomper le produit toxique qui sera transvasé dans un autre véhicule. Des membres de la protection civile, notamment de la cellule chimie, ainsi qu'une dizaine de pompiers avec des véhicules spécialisés sont sur place.

Ces interventions devraient durer "une bonne partie de la journée" et ne devraient vraisemblablement pas être terminées avant l'heure de pointe, a estimé le bourgmestre montois. Le Service public de Wallonie devra ensuite dresser un état des lieux de la voirie. "Le produit est très corrosif, il pourrait avoir endommagé une portion d'autoroute à peine rénovée", a prévenu Nicolas Martin. Le plan d'urgence communal a également été déclenché et un périmètre de sécurité a été installé. Quelque 4.600 personnes proches de la zone ont reçu un SMS du système d'alerte BE-Alert afin de les inviter à fermer portes et fenêtres par mesure de précaution.