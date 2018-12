Un accident s'est produit vers 16h30 sur la chaussée de Bruxelles à Dampremy, en province de Hainaut, au lieu-dit "La planche", nous indique notre correspondant Fabian Vanhove sur place. Trois voitures sont impliquées et l'un des véhicules a percuté une borne de gaz. Les habitations proches ont été évacuées par mesure de sécurité. Les pompiers et les services d'ORES ont mis le compteur en sécurité. Il n'y a pas de blessé parmi les conducteurs et éventuels passagers.