Un accident vient de se produire à Nimy, en province de Hainaut, sur l'E19 en direction de la France, nous indique Anthony via le bouton orange Alertez-nous. Selon la police fédérale, l'accident s'est produit à la borne kilométrique 55.1. Un camion et deux voitures sont impliqués. Les bandes de gauche et du milieu sont obstruées, la situation est dangereuse.