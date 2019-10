Collision mortelle entre trois camions à Mons mercredi: on en sait plus sur l'accident

Ce mercredi, un accident impliquant trois camions a provoqué la mort d'un des chauffeurs de poids-lourd. Il s'agissait d'un jeune homme né en 1992. La collision s'est produite sur l'autoroute E19/E42 à Saint-Denis (Mons) vers la France.

Ce jeudi, le parquet communique quelques éléments de l'enquête. "C'est le conducteur du camion qui a embouti les deux autres qui est décédé. Il n'y a aucune trace de freinage", indique le parquet. Toujours selon ses informations, le tachygraphe, qui enregistre notamment les périodes de conduite et de repos du chauffeur, est "pulvérisé". Une expertise automobile, le laboratoire de la police et une prise de sang post-mortem ont été demandées. Selon l'expert, la vitesse n'est pas en cause. Le conducteur qui est décédé aurait commis une faute de distraction, conclut le parquet.