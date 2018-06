Accident mortel le long des quais, lundi soir à Tournai: une voiture percute un poteau et s'embrase

Un tragique accident de la circulation s'est produit lundi soir le long des quais à Tournai, où une voiture a percuté un poteau avant de s'embraser. Le conducteur est décédé sur place, a-t-on appris auprès des services de secours.



La police de Tournai n'a pas voulu fournir la moindre information concernant l'accident qui s'est produit lundi soir le long du quai Donat Casterman à Tournai. Vers 22h40, un automobiliste qui circulait le long de ce quai, situé hors périphérie des boulevards de ceinture de la ville, a perdu le contrôle de sa voiture. Le véhicule a terminé sa course contre un poteau et s'est rapidement embrasé. Les pompiers de Tournai ont dépêché sur les lieux une autopompe, un camion de balisage, une ambulance et un véhicule de commandement. A l'arrivée des premiers secours, la voiture était déjà entièrement embrasée et le conducteur était déjà décédé. Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, et Olivier Lowagie, commandant de la zone de secours de Wallonie picarde, sont descendus sur les lieux. Le parquet de Tournai a été avisé des faits. On ignore l'identité et l'âge de la victime.