Un accident s'est produit peu avant 17 heures sur l'A54, en direction de Charleroi, à hauteur de la sortie 22 vers Roux, Gosselies et Courcelles, nous indique Jean-Marc via le bouton orange Alertez-nous. La police fédérale indique, sur son site internet, que le passage est difficile vers la sortie et la situation dangereuse. Au moins trois véhicules sont impliqués.