Accident sur l'autoroute A8 à hauteur de Froyennes: "Encore une accident sur un chantier mobile"

"Encore une accident sur un chantier mobile", signalait un ouvrier ce matin via notre bouton orange Alertez-nous. Vers 7h30, une voiture a embouti le véhicule tampon d'un convoi en opération de fauchage et de débroussaillage sur l'autoroute A8 à hauteur de Froyennes dans la région de Tournai. "La bande de droite est obstruée, situation dangereuse", rapportait la police de la route. Il n'y aurait pas de blessé selon l'alerteur. La conductrice n'a pas demandé l'arrivée d'une ambulance et le conducteur du véhicule tampon s'en sortirait avec une légère douleur au cou. "C'est la seconde fois en deux semaines" déplorait l'ouvrier qui a connu un accident similaire presque au même endroit mais dans l'autre sens. Cette fois-là, il s'agissait d'un camion. L'homme dit avoir connu 7 ou 8 accidents de ce type depuis le début de sa carrière il y a 4 ans. Il y a des camions qui ne respectent pas leur distance, des gens à leur GSM, des personnes qui s'endorment.

Il est persuadé qu'un drame aura lieu un jour, quand un lourd semi-remorque passera entre le véhicule tampon et la camionnette des ouvriers qu'il entrechoquera. Le convoi en opération comme celui de ce matin est composé de trois véhicules: le véhicule tampon conduit par une personne, le véhicule de travail avec 3 ou 4 ouvriers et enfin un véhicule qui ouvre la voie.