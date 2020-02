"C'est le foutoir!": gros bouchons sur la E42 à Courcelles après une collision entre un camion et un camion-tampon

Un camion transportant des feuilles de verres a percuté mardi matin un camion-tampon avant de prendre feu, sur l'E42 à hauteur de Courcelles, dans le sens Namur-Mons, indiquent les pompiers. Cet accident s'ajoute à un carambolage impliquant six voitures. L'accident s'est produit mardi matin vers 09h30 sur l'E42 à hauteur de Courcelles. Le camion transportant du verre a été percuté un camion-tampon signalant des travaux, qui se trouvait sur la bande d'arrêt d'urgence. À la suite du choc, le camion a dévié de sa trajectoire, percutant la berme centrale avant de s'immobiliser en travers des trois bandes de circulation. Les deux camions ont pris feu, nécessitant l'intervention des pompiers. Le chauffeur, légèrement blessé, a été pris en charge par les secours. La circulation dans le sens Namur-Mons a été bloquée sur cette portion de route. On dénombre plusieurs kilomètres de bouchons. "Coincé au Viaduc de Viesville, peut-on avoir des nouvelles car c'est le foutoir. Des gens font demi-tour sur l'autoroute. La police peut-elle nous mettre au courant ?", demandait un automobiliste vers 11h30 via le bouton orange Alertez-nous. De l'autre côté de l'autoroute, c'est la curiosité des automobilistes qui provoque une perturbation du trafic.

Le chargement de verre du camion a coulé sur la route dont le tarmac a partiellement fondu. À 11h45, nous apprenions qu'un raclage important de la route suivi d'un réasphaltage devait être fait avant sa réouverture. Les files n'étaient donc pas prêtes de se résorber.





©FVH

Notre Miss trafic, Vanessa Mattagne mettait en garde les automobilistes de l’occurrence d’un autre accident qui s’est passé sur l’E429 aux alentours de 11h40 ce mardi. La chaussée a également été fermée. Deux voitures se sont percutées et l’une a explosé la berme centrale. Il y a de nombreux débris sur l’autoroute. Elle est totalement fermée vers Tournai et la France.

Dans l’autre sens, vers Bruxelles, la bande de gauche est aussi bloquée.