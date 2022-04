Un accident s'est produit ce mardi matin sur la E42, en direction de Bruxelles, et à hauteur de Jemappes. Pour des raisons que l'on ignore, un camion s'est retrouvé sur le flanc sur la bande de gauche. De plus, des débris se sont retrouvés sur les trois bandes de circulation. La police fédérale indique sur son site internet que les bandes de gauche et du milieu sont obstruées. La situation est considérée comme "dangereuse".