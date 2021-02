Accidents sur le Ring de Charleroi à hauteur de Châtelet

Des accidents se sont déroulés ce dimanche soir vers 19h30 sur le Ring de Charleroi à hauteur de Châtelet, dans les deux sens. Selon la police fédérale, le passage était toujours "difficile" vers 22h et la situation était jugée "dangereuse".

Plusieurs véhicules, une dizaine de chaque côté selon notre correspondant, ont été impliqués dans les accidents. La police de Châtelet et la police locale de Charleroi se sont intervenues sur place, et deux ambulances ont été envoyées sur les lieux de l'accident. Des épandeuses sont également intervenues et un nettoyage de la chaussée a été effectué.









Photos Fabian Vanhove