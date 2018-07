Adolescent violenté dans une poubelle à Montignies-sur-Sambre: les auteurs sanctionnés

Un adolescent de 13 ans a été enfermé dans une poubelle par deux mineurs qui y ont ensuite bouté le feu, mardi à Montignies-sur-Sambre (Charleroi). La victime n'avait pu s'en extraire que grâce à l'aide d'un camarade. Présentés mercredi soir devant le juge de la Jeunesse, les auteurs devront effectuer 30 heures de prestations éducatives.





Les faits se sont produits mardi soir, dans la cour de l'école de la rue François Reconnu à Montignies-sur-Sambre où les jeunes du quartier ont pris l'habitude de se réunir. Selon le parquet de Charleroi, deux mineurs de 13 et 16 ans ont empoigné un adolescent pour l'enfermer dans une grande poubelle métallique. Ils ont bloqué l'ouverture à l'aide d'un vélo et d'une barrière avant de bouter le feu à des papiers par un interstice. Le jeune garçon a toutefois pu sortir à temps de la poubelle grâce à l'aide d'un camarade. Il n'est que légèrement égratigné. La police locale de Charleroi a pu identifier les deux suspects qui ont été déférés devant le juge de la Jeunesse mercredi soir. Ce dernier a décidé de les relaxer en leur octroyant 30 heures de prestations éducatives. Ils feront l'objet d'une surveillance des services de protection de la Jeunesse et ne pourront plus se fréquenter.