Aiseau-Presles: opération nettoyage de plusieurs quartiers et sensibilisation des riverains sur la propreté

La commune d'Aiseau-Presles en collaboration avec la commune de Farciennes a lancé ce 11 mai une première opération "quartier propre". Une vingtaine de personnes des services communaux, des services proximité de la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet /Farciennes et de la société de logements sociaux Sambre et Biesmes se sont mobilisées pour des opérations de nettoyage et de vérifications de la propreté.

Trois zones ont été ciblées pour cette première opération: la cité Carlo Henin (à cheval sur le territoire d'Aiseau-Presles et de Farciennes), les rues François Dimanche et de Tergnée. A travers cette opération, les autorités souhaitent simplement rendre la commune encore plus propre qu’elle ne l’est déjà.



L'idée n'est pas de verbaliser directement mais de sensibiliser la population et rédiger une mise en demeure pour régulariser la situation (entretenir son trottoir, le filet d'eau, enlever les encombrants qui se trouvent devant chez soi par exemple).

A ce sujet-là, Fabian Lemaître, président de la société "Sambre et Biesmes", évoque les bienfaits de cette sensibilisation des riverains: "C'est un coût énorme. On parle de dizaine de milliers d'euros par année de dépôts que nous devons évacuer et donc au niveau des finances, c'est vraiment difficile."

La police et les agents constatateurs d'Aiseau-Presles et de Farciennes repasseront dans 15 jours pour voir si la situation a changé. Cette opération "quartier propre" est surtout l'occasion de rencontrer les riverains pour qu'ils relaient les problèmes rencontrés dans le quartier.

Thierry Marit, premier inspecteur principal à la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes en charge de cette opération détaillent les sanctions possibles: "Les habitants risquent une amende qui sera donnée par le fonctionnaire sanctionnateur de la province du Hainaut qui en général varie entre 50 et 250 euros si on n'est pas dans le cas d'une récidive."