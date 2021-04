Akossiwa, âgée de 51 ans, a disparu dans le Hainaut: l'avez-vous vue?

Le dimanche 11 avril 2021 vers 11h00, Akossiwa Kini, une dame âgée de 51 ans, a quitté son domicile situé rue du Pensionnat à La Louvière. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Akossiwa est originaire du Togo. Elle est de corpulence mince et mesure environ 1m60. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon en jeans bleu foncé, une veste noire et des baskets grises de marque "Nike". Mme Kini pourrait se trouver à Mons. Il lui est demandé de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.



Témoignages



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec ses services via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.