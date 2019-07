Altercation et coups de feu à Fleurus: avez-vous vu quelque chose?

À la requête de Monsieur le Juge d'instruction Kaëns à Charleroi, la police nous demande de diffuser l'avis suivant.

Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet 2019,une altercation a été commise sur le parking de la discothèque "Vanilla Sky" située avenue d'Heppignies à Fleurus.

L'altercation a eu lieu entre un groupe de jeunes et un conducteur à bord d'une Audi A3 Sportback noire.

Une vingtaine de minutes plus tard, le conducteur de l'Audi A3 est revenu sur les lieux et des coups de feu ont été tirés. Un jeune homme a été blessé à la jambe.

Les personnes en cause ont été identifiées. En vue d'éclaircir les circonstances de ces faits, les enquêteurs demandent à toute personne qui aurait été témoin de ceux-ci de prendre contact avec les services de police.

La discrétion est assurée.

Si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.