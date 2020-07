Amélie et sa fille Margaux, âgée de 8 mois, ont disparu à Ath: les avez-vous vues?

A la requête du Parquet de Hainaut, division Tournai, et en collaboration avec Child Focus, la police nous demande de diffuser l'avis de recherche suivant.

Le dimanche 26 juillet 2020 vers 1h00, Amélie BOURQUIN, une femme âgée de 26 ans, a quitté l'hôpital « Epicura » situé rue Maria Thomée à Ath. Elle est partie accompagné de sa fille Margaux âgée de 8 mois. Depuis, elles ne se sont plus manifestées.

Amélie mesure 1m65 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux acajou. Elle était vêtue d'un pull à capuche vert avec des paillets, d'un jean bleu foncé et des baskets noirs « Converse ».

La petite Margaux était dans une poussette, couverte d'une couette rose. Elle porte un plâtre rose à la jambe de droite.

Si vous avez vu Amélie BOURQUIN et Margaux ou si vous connaissez l'endroit où elles se trouvent, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au n° 116 000.

Vous pouvez également envoyer vos témoignages via l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis se trouve sur le site www.police.be.