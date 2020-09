Ancien site de Caterpillar à Gosselies: un parc Legoland à la place d'une usine de voitures électriques?

L'annonce avait été faite en grandes pompes et des responsables politiques locaux régionaux ne s'étaient pas privés de s'en réjouir publiquement dans les médias: une usine de voitures électriques chinoises allait être installée à Gosselies sur l'ancien site de Caterpillar, la firme américaine d'engins de chantier dont la grande usine avait fermé en 2016. Plusieurs observateurs s'étaient interrogés sur le caractère réaliste de ce projet porté par une start-up chinoise méconnue et appelée Thunder Power. "Nous avions très tôt alerté les différents acteurs autour de la table sur nos doutes concernant le projet Thunder Power. Espérons que nous n’ayons pas perdu un temps précieux", déclare le député Ecolo Christophe Clersy. Depuis l'annonce, le projet n'a guère avancé, à tel point que le gouvernement semble avoir perdu patience. "Les reports successifs qui concernent Thunder Power, même si certains peuvent logiquement se justifier eu égard à la crise du covid-19, font aujourd’hui que ce projet ne constitue plus la priorité pour ce site , a admis aujourd'hui Willy Borsus, le ministre wallon de l'Economie.

Un autre projet est à l'étude. Des négociations sont en cours entre la région wallonne et l'entreprise Merlin Entertainments pour l'édification d'un parc d'attractions Legoland qui pourrait mener à la création de plus de 1000 emplois, principalement saisonniers. On restera toutefois prudent à l'heure actuelle vu l'évolution du projet précédent de voitures électriques. Le ministre, lui-même, ne cède pas à un enthousiasme démesuré et appelle au sang-froid. "Les négociations avec le groupe Merlin sont encore au stade de l’étude. Il y a donc lieu de faire preuve de réserve dans les différentes analyses et communications (...) Plusieurs sites sont en concurrence à travers le globe pour accueillir ce nouveau parc", a-t-il dit.